Трамп на три місяці продовжив візові обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжив тимчасову заборону на видачу низки категорій імміграційних і робочих віз, тим самим гарантувавши, що запроваджені ним широкі обмеження на легальну імміграцію залишаться у силі на момент інавгурації обраного президента Джо Байдена. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
"В указі, виданому за 20 днів до інавгурації, Трамп розпорядився про тримісячне продовження візових обмежень, які були введені у квітні і розширені у червні. Спершу заборона поширювався на деякі категорії потенційних іммігрантів, а потім торкнулася і кількох програм тимчасового працевлаштування", - йдеться у повідомленні.
Трамп заявив, що обмеження необхідні для запобігання конкуренції за робочі місця під час економічного спаду, викликаного пандемією коронавірусу.
"Вплив COVID-19 на американський ринок праці і на здоров'я населення, як і раніше - викликає занепокоєння", - написав Трамп у своїй заяві в четвер, згадавши про рівень безробіття, пов'язані з пандемією обмеження для підприємств і зростання кількості хворих.
Наказ Трампа зберігає тимчасову заборону на проведення візової лотереї.
Також припинена видача деяких тимчасових віз для роботи у США, включаючи програму H-1B, популярну в технологічному секторі, і візи H-2B для сезонних робітників, не зайнятих у сільському господарстві.
Тимчасово не видаються візи J-1 для гувернанток і інших тимчасових працівників, візи для подружжя власників H-1B і H-2B, і корпоративні візи L для переведення співробітників у США.
Як повідомлялося раніше в УНН, Трамп пропустить свою новорічну вечірку в маєтку у Флориді.