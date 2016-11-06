Д.Трамп: Х.Клинтон окончательно сдала за три дня до выборов

"Послушайте, я провожу пять-шесть мероприятий каждый день, а Хиллари едет домой спать. У нее нет нужной энергии, необходимой для управления страной ", - подчеркнул республиканец.

Также он пообещал, что до голосования 8 ноября будет выступать не менее пяти раз в сутки.

"Мы отправимся в разные направления, в первую очередь, в те места, которые считались оплотом демократов и в которых мы сейчас лидируем или идем вровень", - заявил Д.Трамп.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание по популярности среди избирателей от своей соперницы в предвыборной гонке - демократа Хиллари Клинтон до двух процентных пунктов.