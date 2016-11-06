Д.Трамп: Х.Клинтон окончательно сдала за три дня до выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Республиканец Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон совсем выбилась из сил и не способна выдерживать нужный темп предвыборной гонки за три дня до всеобщих выборов. Об этом он сказал на встрече со сторонниками в городе Тампа, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Послушайте, я провожу пять-шесть мероприятий каждый день, а Хиллари едет домой спать. У нее нет нужной энергии, необходимой для управления страной ", - подчеркнул республиканец.
Также он пообещал, что до голосования 8 ноября будет выступать не менее пяти раз в сутки.
"Мы отправимся в разные направления, в первую очередь, в те места, которые считались оплотом демократов и в которых мы сейчас лидируем или идем вровень", - заявил Д.Трамп.
Как сообщал УНН, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание по популярности среди избирателей от своей соперницы в предвыборной гонке - демократа Хиллари Клинтон до двух процентных пунктов.