Д.Трамп: Клінтон остаточно здала за три дні до виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Республіканець Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон зовсім вибилася з сил і не здатна витримувати потрібний темп передвиборної гонки за три дні до загальних виборів. Про це він сказав на зустрічі з прихильниками в місті Тампа, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Послухайте, я проводжу п’ять-шість заходів кожен день, а Хілларі їде додому спати. У неї немає потрібної енергії, яка потрібна для управління країною”, — підкреслив республіканець.
Також він пообіцяв, що до голосування 8 листопада виступатиме не менше п’яти разів на добу.
“Ми відправимося в різні напрямки, в першу чергу, в ті місця, які вважалися оплотом демократів і в яких ми зараз лідируємо або йдемо врівень”, — заявив Д.Трамп.
Як повідомляв УНН, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп скоротив відставання за популярністю серед виборців від своєї суперниці в передвиборній гонці — демократа Хілларі Клінтон до двох процентних пунктів.