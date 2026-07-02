Трамп хочет завершения войны между рф и Украиной, а также остается оптимистичным насчет мирного соглашения - СМИ

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война между Украиной и рф завершилась, а также "прекратилась бессмысленная бойня", кроме того, он остается оптимистичным в отношении мирного соглашения. Об этом сообщил корреспондент агентства AFP в Белом доме со ссылкой на чиновника из администрации Трампа, передает УНН.

Президент Трамп имеет гуманное сердце и хочет, чтобы эта война завершилась, дабы прекратилась бессмысленная бойня. Президент и его команда очень усердно работали над завершением войны между россией и Украиной, и он остается оптимистичным в отношении того, что мы в конце концов достигнем мирного соглашения - привел журналист слова американского чиновника.

Напомним

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.

По состоянию на 21:00 2 июля в Киеве в результате атаки рф погибли 25 человек. В Дарницком районе продолжается разбор завалов, 8 человек не выходят на связь.