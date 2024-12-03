Трамп хочет заблокировать продажу американской сталелитейной группы японской компании

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что серия налоговых льгот и тарифов возродит легендарную американскую компанию US Steel, в то же время подтвердив свое несогласие с покупкой компании Nippon Steel за 15 миллиардов долларов.

Детали

Избранный президент США Дональд Трамп хочет запретить крупнейшей металлургической компании Японии Nippon Steel поглощать своего американского конкурента US Steel.

Трамп объявил на онлайн-платформе Truth Social, соучредителем которой он является, что он заблокирует сделку в качестве президента, что было одобрено акционерами и обоими советами компаний.

Суд США в другові заблокував багатомільярдний пакет зарплат Маска в Tesla

"Я категорически против того, чтобы некогда великая и могущественная US Steel была куплена иностранной компанией, в данном случае японской Nippon Steel. Я заблокирую сделку. Берегитесь, покупатель!",- написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Японская металлургическая группа и ее американский конкурент объявили о запланированной покупке в декабре прошлого года - и заявили, что общая оценка, включая принятый долг, составляет 14,9 миллиарда долларов (14,2 миллиарда евро на сегодня). Тогда было заявлено, что поглощение будет завершено во втором или третьем квартале 2024 года при условии одобрения акционеров US Steel и властей.

Дональд Трамп доверия в своем зяте Ближний Восток: должность старшего советника передана миллиардеру из Ливана Массаду Булосу