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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп хочет заблокировать продажу американской сталелитейной группы японской компании

Трамп хочет заблокировать продажу американской сталелитейной группы японской компании

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп заявил о намерении заблокировать поглощение американской компании US Steel японской Nippon Steel. Сделка, оцененная в $14,9 млрд, была анонсирована в декабре прошлого года.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что серия налоговых льгот и тарифов возродит легендарную американскую компанию US Steel, в то же время подтвердив свое несогласие с покупкой компании Nippon Steel за 15 миллиардов долларов.

Детали

Избранный президент США Дональд Трамп хочет запретить крупнейшей металлургической компании Японии Nippon Steel поглощать своего американского конкурента US Steel.

Трамп объявил на онлайн-платформе Truth Social, соучредителем которой он является, что он заблокирует сделку в качестве президента, что было одобрено акционерами и обоими советами компаний. 

Суд США в другові заблокував багатомільярдний пакет зарплат Маска в Tesla3 дек. 2024, 00:26 • 13957 просмотров

"Я категорически против того, чтобы некогда великая и могущественная US Steel была куплена иностранной компанией, в данном случае японской Nippon Steel. Я заблокирую сделку. Берегитесь, покупатель!",- написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. 

Японская металлургическая группа и ее американский конкурент объявили о запланированной покупке в декабре прошлого года - и заявили, что общая оценка, включая принятый долг, составляет 14,9 миллиарда долларов (14,2 миллиарда евро на сегодня). Тогда было заявлено, что поглощение будет завершено во втором или третьем квартале 2024 года при условии одобрения акционеров US Steel и властей.

Дональд Трамп доверия в своем зяте Ближний Восток: должность старшего советника передана миллиардеру из Ливана Массаду Булосу2 дек. 2024, 08:03 • 15012 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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