Трамп: Иран на переговорах согласился "почти на всё, что нам нужно"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что переговоры с Ираном продвигаются, добавив, что, по его мнению, Тегеран согласился почти на все ключевые требования Вашингтона, о чем он сказал в интервью CNBC, пишет УНН.

Мы ведем переговоры. (...) Я думаю, они согласились почти на все, что нам нужно – сказал Трамп.

Трамп повторил, что США не стремятся к смене режима в Иране, заявив, что целью Вашингтона остается предотвращение получения Тегераном ядерного оружия.

"Я не добиваюсь смены режима. Я добиваюсь чего-то очень простого. У них не может быть ядерного оружия", – сказал он.

Дополнение

Посредники заявили в четверг, что следующий раунд переговоров между США и Ираном будет запланирован "как можно скорее" после похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильских ударов 28 февраля. Похоронные церемонии запланированы на период с 4 по 9 июля.

Непрямые переговоры между США и Ираном достигли "положительного прогресса", как указал Катар, который был ключевым посредником.