Трамп и Си Цзиньпин обязались сохранять давление на КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились сохранять санкционное давление в отношении КНДР, пока власти Северной Кореи не примут конкретных мер по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении по итогам телефонного разговора лидеров государств, передает УНН.
“Оба лидера приветствовали перспективу диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей и взяли на себя обязательства сохранять давление и санкции в отношении Пхеньяна, пока Северная Корея не сделает конкретных шагов к полной и необратимой денуклеаризации”, — говорится в документе.
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“Президент Трамп выразил надежду, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может выбрать более яркий путь для будущего Северной Кореи”, — сообщили в Белом доме.
Как сообщил китайский телеканал CGTN, Си Цзиньпин во время разговора выразил надежду на скорое начало диалога между США и КНДР и его положительный результат.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что место и дата встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут определены позже.