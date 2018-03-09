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Трамп і Сі Цзіньпін зобов'язалися зберігати тиск на КНДР

Трамп і Сі Цзіньпін зобов'язалися зберігати тиск на КНДР

Київ • УНН

 • 12169 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися зберігати санкційний тиск щодо КНДР, поки влада Північної Кореї не прийме конкретних заходів з денуклеаризації Корейського півострова. Про це йдеться в поширеній Білим домом заяві за підсумками телефонної розмови лідерів держав, інформує УНН.

“Обидва лідери вітали перспективу діалогу між Сполученими Штатами та Північною Кореєю і взяли на себе зобов’язання зберігати тиск і санкції щодо Пхеньяна, поки Північна Корея не зробить конкретних кроків до повної і незворотної денуклеаризації”, — йдеться в документі.

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“Президент Трамп висловив надію, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може вибрати більш яскравий шлях для майбутнього Північної Кореї”, — повідомили в Білому домі.

Як поінформував китайську телеканал CGTN, Сі Цзіньпін під час розмови висловив надію на швидкий початок діалогу між США та КНДР і його позитивний результат.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що місце і дата зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином будуть визначені пізніше. 

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