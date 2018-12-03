Трамп готов обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что в будущем ему предстоит обсуждение гонки вооружений с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
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"Я уверен, что в какой-то момент в будущем президент Си и я вместе с президентом России Путиным начнем обсуждать реальное прекращение того, что стало крупной и неконтролируемой гонкой вооружений. В этом году США потратили 716 миллиардов долларов. Сумасшествие!" - написал Трамп.
В марте СМИ сообщили, что Трамп заверил Путина, что США выиграют гонку вооружений. В Кремле отреагировали, отметив, что Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений.