Трамп готов обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84417 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103556 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138535 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136425 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132386 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126503 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164617 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Трамп готов обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп готов обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином

Киев  •  УНН

 • 9292 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что в будущем ему предстоит обсуждение гонки вооружений с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

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"Я уверен, что в какой-то момент в будущем президент Си и я вместе с президентом России Путиным начнем обсуждать реальное прекращение того, что стало крупной и неконтролируемой гонкой вооружений. В этом году США потратили 716 миллиардов долларов. Сумасшествие!" - написал Трамп.

В марте СМИ сообщили, что Трамп заверил Путина, что США выиграют гонку вооружений. В Кремле отреагировали, отметив, что Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений.

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