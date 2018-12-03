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Трамп готовий обговорити гонку озброєнь з Путіним і Сі Цзіньпіном

Трамп готовий обговорити гонку озброєнь з Путіним і Сі Цзіньпіном

Київ • УНН

 • 9305 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що у майбутньому йому доведеться обговорити гонку озброєнь з президентом Росії Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

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"Я впевнений, що у якийсь момент у майбутньому президент Сі і я разом з президентом Росії Путіним почнемо обговорювати реальне припинення того, що стало великою і неконтрольованою гонкою озброєнь. У цьому році США витратили 716 мільярдів доларів. Божевілля!" - написав Трамп.

У березні ЗМІ повідомили, що Трамп запевнив Путіна, що США виграють гонку озброєнь. У Кремлі відреагували, зазначивши, що Трамп не говорив Путіну про готовність США виграти гонку озброєнь.

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