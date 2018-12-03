Трамп готовий обговорити гонку озброєнь з Путіним і Сі Цзіньпіном
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що у майбутньому йому доведеться обговорити гонку озброєнь з президентом Росії Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт: вихід США з Договору про ліквідацію ракет викличе короткострокову гонку озброєнь
"Я впевнений, що у якийсь момент у майбутньому президент Сі і я разом з президентом Росії Путіним почнемо обговорювати реальне припинення того, що стало великою і неконтрольованою гонкою озброєнь. У цьому році США витратили 716 мільярдів доларів. Божевілля!" - написав Трамп.
У березні ЗМІ повідомили, що Трамп запевнив Путіна, що США виграють гонку озброєнь. У Кремлі відреагували, зазначивши, що Трамп не говорив Путіну про готовність США виграти гонку озброєнь.