Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений – Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Фраза о готовности США выиграть гонку вооружений не звучала во время телефонного разговора 20 марта президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"…такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов информацию распостраненную американським телеканалом NBC.
Пресс-секретарь Путина также подчеркнул, что все подробности телефонного разговора президентов двух стран были размещены в соответствующем заявлении Кремля.
"Российская сторона никогда не предавала публичности и гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств", - добавил Песков.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в ходе очередного телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут.
Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую озабоченность и все больше напоминает эпоху холодной войны, однако современная ситуация имеет две особенности.