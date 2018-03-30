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Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений – Песков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Фраза о готовности США выиграть гонку вооружений не звучала во время телефонного разговора 20 марта президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"…такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов информацию распостраненную американським телеканалом NBC.

Пресс-секретарь Путина также подчеркнул, что все подробности телефонного разговора президентов двух стран были размещены в соответствующем заявлении Кремля.

"Российская сторона никогда не предавала публичности и гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств", - добавил Песков.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в ходе очередного телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут. 

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую озабоченность и все больше напоминает эпоху холодной войны, однако современная ситуация имеет две особенности. 

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