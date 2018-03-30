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Трамп не говорив Путіну про готовність США виграти гонку озброєнь - Пєсков

Трамп не говорив Путіну про готовність США виграти гонку озброєнь - Пєсков

Київ • УНН

 • 10767 перегляди

Київ. 30 березня. УНН. Фраза про готовність США виграти гонку озброєнь не звучала під час телефонної розмови президентів Росії і Сполучених Штатів Володимира Путіна і Дональда Трампа 20 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"... така фраза не була озвучена під час розмови, ці повідомлення не відповідають дійсності", - сказав Пєсков, коментуючи на прохання журналістів інформацію, яка була розповсюджена американським телеканалом NBC.

Прес-секретар Путіна також наголосив, що всі подробиці телефонної розмови президентів двох країн були розміщені у відповідній заяві Кремля.

"Російська сторона ніколи не розголошувала зміст конфіденційних розмов глав держав", - додав Пєсков.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп під час чергової телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що Сполучені Штати виграють гонку озброєнь, якщо дві країни її почнуть.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що стан відносин між США і Росією викликає глибоку заклопотаність і все більше нагадує епоху холодної війни, проте сучасна ситуація має дві особливості.

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