Трамп не говорив Путіну про готовність США виграти гонку озброєнь - Пєсков
Київ • УНН
Київ. 30 березня. УНН. Фраза про готовність США виграти гонку озброєнь не звучала під час телефонної розмови президентів Росії і Сполучених Штатів Володимира Путіна і Дональда Трампа 20 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"... така фраза не була озвучена під час розмови, ці повідомлення не відповідають дійсності", - сказав Пєсков, коментуючи на прохання журналістів інформацію, яка була розповсюджена американським телеканалом NBC.
Прес-секретар Путіна також наголосив, що всі подробиці телефонної розмови президентів двох країн були розміщені у відповідній заяві Кремля.
"Російська сторона ніколи не розголошувала зміст конфіденційних розмов глав держав", - додав Пєсков.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп під час чергової телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що Сполучені Штати виграють гонку озброєнь, якщо дві країни її почнуть.
Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що стан відносин між США і Росією викликає глибоку заклопотаність і все більше нагадує епоху холодної війни, проте сучасна ситуація має дві особливості.