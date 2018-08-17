Трамп анонсировал сокращение расходов на Турцию

“Турция использует США в своих интересах в течение многих лет. Они держат нашего замечательного христианского пастора ... Мы ничего не будем платить за освобождение невиновного, и мы сэкономим на Турции”, — написал Трамп.

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Напомним, протестантский пастор Эндрю Брансон, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест из медицинских соображений. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.