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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп анонсировал сокращение расходов на Турцию

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтон ничего не будет платить Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, а вместо этого “сэкономит на Турции”. С таким заявлением американский лидер выступил в своем Twitter, передает УНН.

Трамп анонсировал сокращение расходов на Турцию

“Турция использует США в своих интересах в течение многих лет. Они держат нашего замечательного христианского пастора ... Мы ничего не будем платить за освобождение невиновного, и мы сэкономим на Турции”, — написал Трамп.

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Напомним, протестантский пастор Эндрю Брансон, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест из медицинских соображений. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

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