Трамп анонсував скорочення витрат на Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Вашингтон нічого не буде платити Анкарі за звільнення американського пастора Ендрю Брансона, а замість цього “заощадить на Туреччини”. Із такою заявою американський лідер виступив у своєму Twitter, інформує УНН.
"Туреччина використовує США в своїх інтересах протягом багатьох років. Вони тримають нашого чудового християнського пастора ... Ми нічого не будемо платити за звільнення невинної людини, і ми заощадимо на Туреччини", - написав Трамп.
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Нагадаємо, протестантський пастор Ендрю Брансон, який проживав у районі Ізміра, був заарештований у 2017 році за звинуваченням у зв’язках із забороненими у Туреччині Робочої партією Курдистану і “Терористичної організацією фетхуллахістів” (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). 7 травня цього року Брансон постав перед турецьким судом і відкинув звинувачення в терористичній діяльності і шпигунстві, а 25 липня він був поміщений під домашній арешт із медичних міркувань. Прокуратура вимагає для нього 35 років позбавлення волі.