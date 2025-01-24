Трагический пожар на Ровенщине: дети не выжили, родители в больнице
Киев • УНН
В селе Казак Ровенского района во время пожара в жилом доме погибли двое детей 2014 и 2021 года рождения. Их мать и родственник госпитализированы с отравлением угарным газом.
Когда пожарные приехали на место, дом был полностью задымлен, а в одной из комнат находились дети.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Детали
24 января, утром спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в селе Казак Ровенского района. По прибытию пожарные обнаружили, что в одной из комнат находились двое детей - они были на полу, их через окно передали медикам. Работники скорой начали проводить реанимационные мероприятия.
К сожалению, детей 2014 и 2021 года рождения спасти не удалось, передает пресс-служба ГСЧС, - реанимационные мероприятия не дали результата.
Отмечается, что огонь во время пожара уничтожил мебель и вещи домашнего обихода в комнатах дома. Причины пожара устанавливаются.
Мама детей и их родственник госпитализированы в медучреждение с отравлением угарным газом, а также острой реакцией на стресс.
Напомним,
В селе Чагор на Буковине 4 человека отравились угарным газом из-за неправильного использования отопительной печи на дровах. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.
Трагический пожар в Николаевской области: погиб 10-летний мальчик17.01.25, 19:00 • 29495 просмотров