Трагічна пожежа на Рівненщині: діти не вижили, батьки в лікарні

Коли вогнеборці приїхали на місце, будинок був повністю задимлений, а в одній з кімнат знаходились діти.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Деталі

24 січня, вранці рятувальників повідомили про пожежу у житловому будинку в селі Козак Рівненського району. По прибуттю вогнеборці виявили, що в одній з кімнат знаходились двоє дітей - вони були на підлозі, їх через вікно передали медикам. Працівники швидкої розпочали проводити реанімаційні заходи.

На жаль, дітей 2014 та 2021 року народження врятувати не вдалося, передає пресслужба ДСНС, - реанімаційні заходи не дали результату.

Зазначається, що вогонь під час пожежі знищив меблі та речі домашнього вжитку в кімнатах будинку. Причини пожежі встановлюються.

Мама дітей та їхній родич госпіталізовані до медзакладу з отруєнням чадним газом, а також гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо

У селі Чагор на Буковині 4 особи отруїлися чадним газом через неправильне використання опалювальної печі на дровах. Усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні.

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