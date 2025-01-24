Трагічна пожежа на Рівненщині: діти не вижили, батьки в лікарні
Київ • УНН
У селі Козак Рівненського району під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей 2014 та 2021 року народження. Їхня мати та родич госпіталізовані з отруєнням чадним газом.
Коли вогнеборці приїхали на місце, будинок був повністю задимлений, а в одній з кімнат знаходились діти.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Деталі
24 січня, вранці рятувальників повідомили про пожежу у житловому будинку в селі Козак Рівненського району. По прибуттю вогнеборці виявили, що в одній з кімнат знаходились двоє дітей - вони були на підлозі, їх через вікно передали медикам. Працівники швидкої розпочали проводити реанімаційні заходи.
На жаль, дітей 2014 та 2021 року народження врятувати не вдалося, передає пресслужба ДСНС, - реанімаційні заходи не дали результату.
Зазначається, що вогонь під час пожежі знищив меблі та речі домашнього вжитку в кімнатах будинку. Причини пожежі встановлюються.
Мама дітей та їхній родич госпіталізовані до медзакладу з отруєнням чадним газом, а також гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо
У селі Чагор на Буковині 4 особи отруїлися чадним газом через неправильне використання опалювальної печі на дровах. Усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні.
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