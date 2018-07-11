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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45643 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126225 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133631 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169912 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Трагедия на Ровенском полигоне: следственный эксперимент завершился

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. На полигоне состоялись два подрыва минометов в рамках проведения следственного эксперимента для установления причин взрыва миномета "Молот", в результате которого на Ровенском полигоне погибли трое бойцов. Об этом сообщила журналистка и волонтер Ольга Решетилова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Два подрыва минометов состоялись. Сразу после следователей и экспертов на место подрыва пошли Командующий ОК "Запад" Павлюк, заместитель министра Павловский, советник Бирюков", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих ранены.

После этого Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генштаба разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые стали причинами трагедии, на учениях.

Сегодня, 11 июля, был запланирован следственный эксперимент по установлению причин взрыва миномета "Молот".

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