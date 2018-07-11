Трагедия на Ровенском полигоне: следственный эксперимент завершился
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На полигоне состоялись два подрыва минометов в рамках проведения следственного эксперимента для установления причин взрыва миномета "Молот", в результате которого на Ровенском полигоне погибли трое бойцов. Об этом сообщила журналистка и волонтер Ольга Решетилова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Два подрыва минометов состоялись. Сразу после следователей и экспертов на место подрыва пошли Командующий ОК "Запад" Павлюк, заместитель министра Павловский, советник Бирюков", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих ранены.
После этого Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генштаба разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые стали причинами трагедии, на учениях.
Сегодня, 11 июля, был запланирован следственный эксперимент по установлению причин взрыва миномета "Молот".