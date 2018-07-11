Трагедія на Рівненському полігоні: слідчий експеримент завершився
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На полігоні відбулися два підриви мінометів у рамках проведення слідчого експерименту для встановлення причин вибуху міномета "Молот", внаслідок якого на Рівненському полігоні загинули троє бійців. Про це повідомила журналістка і волонтер Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Два підриви мінометів відбулися. Відразу після слідчих та експертів на місце підриву пішли Командуючий ОК "Захід" Павлюк, заступник міністра Павловський, радник Бірюков", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців поранені.
Після цього Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони та начальнику Генштабу розібратись із причинами трагедії на Рівненському полігоні, а також заборонив застосовувати міномети, які стали причинами трагедії, на навчаннях.
На сьогодні, 11 липня, був запланований слідчий експеримент для встановлення причин вибуху міномета "Молот".