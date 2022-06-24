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Toyota отзывает первые электромобили массового производства менее чем через 2 месяца после запуска

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Toyota Motor Corp заявила в четверг, что отзывает 2700 своих первых электромобилей (EV) для мирового рынка из-за риска, что колеса могут оторваться. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Крупнейший в мире производитель автомобилей по объему продаж подал заявление об отзыве внедорожников bZ4X в министерство транспорта Японии. Из 2700 автомобилей 2200 были предназначены для Европы, 260 для Соединенных Штатов, 20 для Канады и 110 для Японии, сообщает компания.

Японский регулятор безопасности заявил, что резкие повороты и внезапное торможение могут привести к ослаблению болта ступицы, что повысит риск отрыва колеса от автомобиля. Он сказал, что не знает о каких-то несчастных случаях, вызванных дефектом.

Регулятор рекомендовал водителям прекратить пользование транспортным средством, пока не будет введено более “постоянное” мероприятие по ремонту.

Все автомобили, отозванные в Японии, еще не были доставлены клиентам, поскольку они были предназначены для тест-драйвов и демонстрации, заявили представители автопроизводителей.

Цитата

“Мы искренне просим прощения за какие-либо неудобства. Мы бы отремонтировали его как можно скорее, но мы изучаем детали”, — говорится в сообщении Toyota на своем веб-сайте.

Спикер Toyota сказал, что не каждая модель подлежала отзыву, но отказался сообщить, сколько она построила в целом.

Напомним

До 2030 Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей.

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