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Toyota відкликає перші електромобілі масового виробництва менш ніж через 2 місяці після запуску

Toyota відкликає перші електромобілі масового виробництва менш ніж через 2 місяці після запуску

Київ • УНН

 • 258214 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Toyota Motor Corp заявила в четвер, що відкликає 2700 своїх перших електромобілів (EV) для світового ринку через ризик, що колеса можуть відірватися. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Найбільший у світі виробник автомобілів за обсягом продажів подав заяву про відкликання позашляховиків bZ4X до міністерства транспорту Японії. З 2700 автомобілів 2200 були призначені для Європи, 260 для Сполучених Штатів, 20 для Канади і 110 для Японії, повідомляє компанія.

Японський регулятор безпеки заявив, що різкі повороти та раптове гальмування можуть призвести до ослаблення болта маточини, що підвищить ризик відриву колеса від автомобіля. Він сказав, що не знає про якісь нещасні випадки, спричинені дефектом.

Регулятор рекомендував водіям припинити користування транспортним засобом, поки не буде введено більш “постійний” захід щодо ремонту.

Усі автомобілі, відкликані в Японії, ще не були доставлені клієнтам, оскільки вони були призначені для тест-драйвів і демонстрації, заявили представники автовиробників.

Цитата

“Ми щиро просимо вибачення за будь-які незручності. Ми б відремонтували його якомога швидше, але ми вивчаємо деталі”, — йдеться у повідомленні Toyota на своєму веб-сайті.

Речник Toyota сказав, що не кожна модель підлягала відкликанню, але відмовився повідомити, скільки вона побудувала в цілому.

Нагадаємо

До 2030 року Ferrari випускатиме 80% гібридних та повністю електричних автомобілів.

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