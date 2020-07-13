"Тоттенхэм" праздновал выигрыш в лондонском дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В 35-м туре чемпионата Англии по футболу “Тоттенхэм” дома в лондонском дерби обыграл “Арсенал” со счетом 2:1, сообщает УНН.
В первой 20-минутке команды обменялись взятием ворот — Ляказетт открыл счет благодаря командному прессингу у чужой штрафной, а в ответ был гол от Сон Хон-Мина. Только на 81 минуте Тоби Алдервейрелд выиграл верховую борьбу после подачи с углового и установил окончательный результат — 2:1.
“Тоттенхэм” набрал 52 очка и обошел “Арсенал” в турнирной таблице АПЛ. “Шпоры” идут на восьмом месте, “канониры” — на девятом. От зоны Лиги Европы команду Жозе Моуриньо отделяет два очка.
Добавим, в следующем туре “Тоттенхэм” 15 июля на выезде сыграет с “Ньюкаслом”. “Арсенал” в этот же день дома примет “Ливерпуль”.