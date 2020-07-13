"Тоттенхем" святкував виграш в лондонському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У 35-му турі чемпіонату Англії з футболу "Тоттенхем" вдома в лондонському дербі переграв "Арсенал" з рахунком 2:1, інформує УНН.
У першій 20-хвилинці команди обмінялися взяттям воріт — Ляказетт відкрив рахунок завдяки командному пресингу біля чужої штрафної, а у відповідь був гол від Сон Хон-Міна. Тільки на 81 хвилині Тобі Алдервейрелд виграв верхову боротьбу після подачі з кутового та встановив остаточний результат — 2:1.
“Тоттенхем” набрав 52 очки і обійшов “Арсенал" в турнірній таблиці АПЛ. “Шпори” йдуть на восьмому місці, “каноніри” — на дев’ятому. Від зони Ліги Європи команду Жозе Моуріньо відокремлює два очки.
Додамо, у наступному турі “Тоттенхем” 15 липня на виїзді зіграє з “Ньюкаслом”. “Арсенал” в цей же день вдома прийматиме “Ліверпуль”.