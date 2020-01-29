"Тоттенхэм" оформил трансфер футболиста-соперника сборной Украины на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Вингер сборной Нидерландов Стивен Бергвейн перешел из "ПСВ" из Эйндховена в лондонский "Тоттенхэм", передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Лондона.
Контракт с 22-летним нидерландским футболистом заключен до лета 2025 года. За "шпор" форвард будет выступать под 23-м номером.
По данным Transfermarkt за футболиста "Тоттенхэм" заплатил 30 млн евро.
"Я всегда хотел поиграть под руководством такого тренера, как Моуринью. И теперь сделаю это. Здорово быть здесь. С нетерпением жду игры в этой прекрасной атмосфере", - подтвердил 22-летний Бергвейн.
Заметим, что в нынешнем сезоне голландец сыграл за "ПСВ" 16 матчей во внутреннем чемпионате, забил 5 мячей и 13 раз ассистировал. Кроме того, он вообще сыграл 9 матчей за сборную Нидерландов, которая будет выступать против Украины на Евро-2020.