"Тоттенхем" оформив трансфер футболіста-суперника збірної України на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Вінгер збірної Нідерландів Стівен Бергвейн перейшов з "ПСВ" з Ейндховена в лондонський "Тоттенхем", передає УНН з посиланням на сайт клубу з Лондона.
Контракт з 22-річним нідерландським футболістом укладено до літа 2025 року. За "шпор" форвард буде виступати під 23-м номером.
За даними Transfermarkt за футболіста "Тоттенхем" заплатив 30 млн євро.
"Я завжди хотів пограти під керівництвом такого тренера, як Моурінью. І тепер зроблю це. Здорово бути тут. З нетерпінням чекаю гри в цій чудовій атмосфері", - підтвердив 22-річний Бергвейн.
Зауважимо, що у нинішньому сезоні нідерландець зіграв за "ПСВ" 16 матчів у внутрішньому чемпіонаті, забив 5 м'ячів і 13 разів асистував. Крім того, він загалом відіграв 9 матчів за збірну Нідерландів, яка виступатиме проти України на Євро-2020.