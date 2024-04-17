Торнадо обрушились на Средний Запад в США: двое пострадавших

Сильные штормы нанесли ущерб в некоторых частях центральной части США во вторник и вызвали торнадо в Канзасе и Айове, в том числе одно, в результате которого на Среднем Западе пострадали два человека, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

По данным национальной метеорологической службы США, торнадо EF-1 началось вскоре после 6 часов утра по местному времени недалеко от города Ричленд на северо-востоке Канзаса. Он развивал скорость до 100 миль в час (160,9 км в час) и находился на земле около 20 минут, сообщили в службе.

Два человека получили ранения, когда их фургон перевернулся во время торнадо. Подробностей о травмах не было. Также в соседнем городе Овербрук досталось зданиям и деревьям.

В центральной Айове был снесен сарай и повреждены другие здания после того, как торнадо обрушился на сельскую местность округа Даллас. Метеорологическая служба также сообщила о граде размером с мяч для пинг-понга в Блумфилде, к северу от линии Миссури. Сообщений о травмированных сразу не было.

По данным офиса шерифа округа Де-Мойн, по крайней мере двум домам был нанесен "существенный ущерб" в общинах Ярмут и Медиаполис на востоке Айовы, но обошлось без пострадавших.

Метеорологическая служба сообщила, что центральная часть США будет находиться под угрозой суровой погоды в течение вторника. Грозы ожидались в некоторых частях Канзаса, Миссури, Айовы и северо-западного Иллинойса, возможно, с сильным градом и разрушительными ветрами. По данным службы, на Среднем Юге также были возможны отдельные штормы.

В Миссури рейс 3661 American Eagle, следовавший в Чикаго, вернулся в международный аэропорт Канзас-Сити незадолго до 6 часов утра, вскоре после взлета из-за возможного удара молнии, сообщила в электронном письме представитель American Airlines Джанна Урго. Рабочие по техническому обслуживанию осматривали самолет на предмет повреждений. Позже Урго сообщила, что пассажиров пересадили на другие рейсы.

По словам департамента шерифа округа Клей, кемпер перевернуло, а крышу сорвало со здания, когда сильный шторм обрушился на территорию вокруг озера Смитвилль на западе Миссури. Официальные лица сообщили, что 11-летний мальчик и его родители жили в кемпере и находились в ванной комнате в кемпинге. "Они и их домашние животные в безопасности, но они потеряли почти все остальное", - заявили в департаменте шерифа округа Клей.

В Айове офис шерифа округа Су сообщил, что "стремительный шторм разразился быстро и породил множество небольших торнадо". На фотографиях видно, как детские площадки на задних дворах разрушены поваленными деревьями. Сообщалось о поваленных деревьях и линиях электропередачи в нескольких населенных пунктах недалеко от Канзас-Сити.

CBS Chicago сообщило, что во вторник вечером в этом районе возникла серьезная угроза шторма с возможными разрушительными ветрами, сильным градом и торнадо. Торнадо должно было стихнуть в 22:00 по местному времени для округов ЛаСалль и ДеКалб, к западу от Чикаго, а также для округов дальше на запад в Иллинойсе, а также в южно-центральном и юго-западном Висконсине. Пострадали Рокфорд, Диксон, Пеория и Квинси в Иллинойсе, а также Джейнсвилл и Мэдисон в Висконсине.

Сильный дождь заставил Высшую бейсбольную лигу отложить игру во вторник вечером между "Чикаго Уайт Сокс" и "Канзас-Сити Роялс" на стадионе Guaranteed Rate Field в Чикаго. Теперь он пройдет в среду в рамках двойного матча.

Согласно прогнозу, более активные штормы просто будут идти дальше в восточном и южном направлении.

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