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Торнадо прошелся по графству Британии: есть разрушения, людей эвакуировали - видео

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 12:17  •  11559 просмотра

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"Мини-торнадо" в Большом Манчестере привело к эвакуации около 100 домов; о пострадавших не сообщалось.

В Великобритании, в графстве Большой Манчестер, эвакуировали жителей около 100 домов из-за "мини-торнадо". Об этом пишет Sky News, информирует УНН.

Детали

"Мини-торнадо" обрушился на районы Карбрук и Миллбрук в Сталибридже прошлой ночью.

Как отмечается, торнадо нанес значительный ущерб имуществу в одном из жилых районов Манчестера.

Сообщений о пострадавших не поступало, но многие жители были вынуждены покинуть свои дома в Сталибридже.

Службы расчищают завалы и убирают поваленные деревья, Организация по изучению торнадо и штормов заявила, что необходимо провести детальное исследование местности, прежде чем подтвердить, что ущерб был нанесен редким британским торнадо.

Метеорологическая служба подтвердила, что торнадо, вероятно, был результатом "сверхмощной грозы".  

Наводнение в Германии: в ряде регионов начали эвакуацию зоопарков28 декабрь 2023, 09:30 • 26841 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Торнадо пройшовся графством Британії: є руйнування, людей евакуювали - відео
Tornado hits a county in Britain: destruction, people evacuated - video
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