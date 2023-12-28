Торнадо прошелся по графству Британии: есть разрушения, людей эвакуировали - видео

В Великобритании, в графстве Большой Манчестер, эвакуировали жителей около 100 домов из-за "мини-торнадо". Об этом пишет Sky News, информирует УНН.

Детали

"Мини-торнадо" обрушился на районы Карбрук и Миллбрук в Сталибридже прошлой ночью.

Как отмечается, торнадо нанес значительный ущерб имуществу в одном из жилых районов Манчестера.

Сообщений о пострадавших не поступало, но многие жители были вынуждены покинуть свои дома в Сталибридже.

Службы расчищают завалы и убирают поваленные деревья, Организация по изучению торнадо и штормов заявила, что необходимо провести детальное исследование местности, прежде чем подтвердить, что ущерб был нанесен редким британским торнадо.

Метеорологическая служба подтвердила, что торнадо, вероятно, был результатом "сверхмощной грозы".

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