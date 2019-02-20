В прошлом году в Украину увеличился туристический поток с Востока и Запада
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В прошлом году в Украину стали чаще приезжать туристы из США, Европы и Китая, а также почти на треть увеличились поступления туристического сбора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.
По итогам 2018 года поступления туристического сбора выросли на 29,2% и составили 90,7 млн грн. Совокупные поступления с налоговыми платежами от туристической отрасли выросли на 20,7% и составили 4,2 млрд грн.
Также в прошлом году пограничники зафиксировали рост количества туристов из стран, не граничащих с Украиной.
В частности, количество посетителей из Испании выросла на 68%, из Великобритании - на 47,3%, из Италии - на 15,4%. Количество туристов из США возросло на 19%, а Израиля - на 21,7%.
Из Индии в Украину приехало на 57,4% больше людей, из Китая - на 38,8%, а из Японии - на 38,3%.
При этом количество туристов из соседних стран наоборот сократилось.
Ранее сообщал, что в течение 2018 Киев посетило 1,9 млн иностранных туристов.