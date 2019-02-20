Торік в Україну збільшився туристичний потік зі Сходу та Заходу

За підсумками 2018 року надходження туристичного збору виросли на 29,2% і склали 90,7 млн грн. Сукупні надходження з податковими платежами від туристичної галузі зросли на 20,7% та склали 4,2 млрд грн.

Також торік прикордонники зафіксували зростання кількості туристів з країн, що не межують з Україною.

Зокрема, кількість відвідувачів з Іспанії виросла на 68%, з Великобританії - на 47,3%, з Італії - на 15,4%. Кількість туристів із США зросла на 19%, а Ізраїлю - на 21,7%.

З Індії до України приїхало на 57,4% більше людей, з Китаю - на 38,8%, а з Японії - на 38,3%.

При цьому кількість туристів з сусідніми країнами навпаки скоротилась.

Раніше УНН повідомляв, що протягом 2018 року Київ відвідало 1,9 млн іноземних туристів.