В прошлом году в тюрьмах умерло более 500 человек - Минюст

"В системе прошлом году умерло более 500 человек. В этом году несколько улучшилась статистика, то есть количество умерших по сравнению с 2017 годом за тот же период сократилось почти на 30 человек", - сказал он.

По его словам, каждый случай отдельно рассматривается и расследуется, в том числе, проводятся и уголовные расследования.

В свою очередь начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера в местах несвободы Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Свирець добавил, что по состоянию на 20 апреля умер 151 человек в учреждениях пенитенциарной службы, а за аналогичный период 2017 - 181 человек.



Как сообщал УНН, семь заключенных погибли и около двух десятков получили ранения после того, как в тюрьме строгого режима в штате Южная Каролина развернулась масштабная драка.