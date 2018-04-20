Торік у в'язницях померло понад 500 осіб - Мінюст
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протягом минулого року в установах Державної кримінально-виконавчої служби померло понад 500 осіб, а в цьому році сталася 151 смерть. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає кореспондент УНН.
"У системі минулого року померло більше ніж 500 осіб. У цьому році дещо поліпшилася статистика, тобто кількість померлих порівнянно з 2017 роком за той же період скоротилася майже на 30 осіб", - сказав він.
За його словами, кожен випадок окремо розглядається і розслідується, в тому числі, проводяться і кримінальні розслідування.
У свою чергу начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України В’ячеслав Свірець додав, що станом на 20 квітня померла 151 особа в установах пенітенціарної служби, а за аналогічний період 2017 року - 181 особа.
Як повідомляв УНН, сім в’язнів загинули та близько двох десятків отримали поранення після того, як в тюрмі суворого режиму в штаті Південна Кароліна розгорнулась масштабна бійка.