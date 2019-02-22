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В прошлом году стало известно о 525 захоронениях украинцев за рубежом

В прошлом году стало известно о 525 захоронениях украинцев за рубежом

Киев  •  УНН

 • 8892 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на конец прошлого года в перечень захоронений украинцев за рубежом, который формирует Украинский Институт национальной памяти, внесенны сведения о 525 захоронениях, расположенных на территории 35 государств. Об этом говорится в отчете председателя УИНП Владимира Вятровича за 2018, передает УНН.

"По состоянию на конец года в перечень захоронений украинцев за рубежом, который формирует Институт, внесенны сведения о 525 захоронений, расположенных на территории 35 государств. В частности, полностью обработаны все источники о захоронении украинской эмиграции на территории Чешской Республики, верификация собранной информации осуществлена с представителями украинской общины в Чехии и украинским духовенством", - говорится в отчете.

В УИНП также напомнили, что в течение 24-26 мая 2018 представители Института участвовали в работе наблюдательной делегации во время поисковых работ в селе Грушовичи Перемышльского воеводства Польши на месте уничтоженного памятника воинам УПА.

По результатам был подготовлен вывод относительно проведения раскопок на месте уничтоженного памятника воинам УПА в Грушовичах, а также проведен анализ археологического и антропологического выводов Бюро поиска и идентификации Института национальной памяти Польши, посланных Председателю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, и Министерству иностранных дел Украины.

Кроме того, согласно отчету, в течение 2018 года обновлялись данные о перечне памятников и памятных знаков, посвященных истории польского народа в ХХ веке, которые установлены на территории Украины. В перечень внесена информация о 231 объекте.

Также постоянно обновляются данные в перечне украинских памятников и памятных знаков, установленных на территории Республики Польша в честь украинцев - жертв войн и политических репрессий. В перечень внесены 92 объекта.

Как сообщал УНН, по словам начальника отдела учета и сохранения мест памяти УИНП Павла Подобеда, после раскопок в мае 2018 года на кладбище в Грушовичах между украинской и польской стороной возникли значительные разногласия, а исследования зашли в тупик.

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