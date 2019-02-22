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Торік стало відомо про 525 поховань українців за кордоном

Торік стало відомо про 525 поховань українців за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Станом на кінець минулого року до переліку поховань українців за кордоном, який формує Український Інститут національної пам’яті, внесені відомості про 525 поховань, які розміщені на території 35 держав. Про це йдеться у звіті голови УІНП Володимира В'ятровича за 2018 рік, передає УНН.

"Станом на кінець року до переліку поховань українців за кордоном, який формує Інститут, внесені відомості про 525 поховань (як осібних, так і збірних), які розміщені на території 35 держав. Зокрема, повністю опрацьовано всі джерела про поховання української еміграції на території Чеської Республіки, верифікацію зібраної інформації здійснено з представниками української громади в Чехії та українським духовенством", - сказано в звіті.

В УІНП також нагадали, що протягом 24-26 травня 2018 року представники Інституту брали участь в роботі спостережної делегації під час пошукових робіт в селі Грушовичі Перемиського воєводства Польщі на місці знищеного пам’ятника воякам УПА.

За результатами був підготовлений висновок щодо проведення розкопок на місці знищеного пам’ятника воякам УПА у Грушовичах, а також проведено аналіз археологічного та антропологічного висновків Бюро пошуку та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі, які були надіслані Голові Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій та Міністерству закордонних справ України.

Крім того, відповідно до звіту, впродовж 2018 року оновлювалися дані щодо переліку пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячених історії польського народу у ХХ століття, які встановлені на території України. До переліку внесена інформація про 231 об’єкти.

Також постійно оновлюються дані у переліку українських пам’ятників та пам’ятних знаків, що встановлені на території Республіки Польща на честь українців – жертв воєн та політичних репресій. До переліку внесено 92 об’єктів.

Як повідомляв УНН, за словами начальника відділу обліку і збереження місць пам’яті УІНП Павла Подобєда, після розкопок у травні 2018 року на кладовищі у Грушовичах між українською та польською стороною виникли значні розбіжності, а дослідження зайшли у глухий кут.

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