В прошлом году семьям погибших участников АТО и бойцам-инвалидам выплатили более 30,2 млн грн

"В соответствии с Порядком 336 (назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц, - ред.) единовременное пособие в 2017 году назначены в связи с гибелью 24 участников антитеррористической операции и 58 лицам в связи с установлением инвалидности на общую сумму 30 млн 294 400 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 2017 семьям погибших участников боевых действий на востоке Украины выделили 490 млн гривен на приобретение жилья.