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Торік сім'ям загиблих учасників АТО та бійцям-інвалідам виплатили понад 30,2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Сім'ям загиблих учасників АТО та бійцям-інвалідам виплатили 30 млн 294 400 гривень. Про це повідомляє Державна служба ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у відповідь на запит УНН.

"Відповідно до Порядку 336 (призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб, - ред.) одноразову грошову допомогу у 2017 році призначено у зв'язку із загибеллю 24 учасників антитерористичної операції та 58 особам у зв'язку із встановленням інвалідності на загальну суму 30 млн 294 400 гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 2017 року сім'ям загиблих учасників бойових дій на сході України виділили 490 млн гривень на придбання житла.

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