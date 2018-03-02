Торік сім'ям загиблих учасників АТО та бійцям-інвалідам виплатили понад 30,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Сім'ям загиблих учасників АТО та бійцям-інвалідам виплатили 30 млн 294 400 гривень. Про це повідомляє Державна служба ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у відповідь на запит УНН.
"Відповідно до Порядку 336 (призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб, - ред.) одноразову грошову допомогу у 2017 році призначено у зв'язку із загибеллю 24 учасників антитерористичної операції та 58 особам у зв'язку із встановленням інвалідності на загальну суму 30 млн 294 400 гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 2017 року сім'ям загиблих учасників бойових дій на сході України виділили 490 млн гривень на придбання житла.