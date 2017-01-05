В прошлом году Ровенская область на нужды армии оплатила 185 млн грн военного налога
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 января. УНН. На 25,6 млн грн выросла оплата военного налога жителями Ровенской область в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГФС в Ровенской области, передает УНН.
В прошлом году на нужды армии в области уплатили 185 млн грн.
В прошлом году 1,5 тысячи жителей Ровенской области подписали с вооруженными силами контракт.
Больше всего желающих служить в Дубенском, Костопольском, Ровенском, Гощанском районах, городах Дубно, Костополе и Ровно. Меньше всего - в Володимирецком, Рокитновском и Березнивском районах.