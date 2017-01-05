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Торік Рівненщина на потреби армії сплатила 185 млн грн військового податку

Київ • УНН

 • 5696 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 5 січня. УНН. На 25,6 млн грн зросла сплата військового податку жителями Рівненщини в 2016 році. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДФС у Рівненській області, передає УНН.

Торік на потреби армії в області сплатили 185 млн грн.

Між іншим, торік 1,5 тисячі жителів Рівненщини підписали зі збройними силами контракт.

Найбільше охочих служити у Дубенському, Костопільському, Рівненському, Гощанському районах, містах Дубно, Костопіль та Рівне. Найменше — у Володимирецькому, Рокитнівському та Березнівському районах.

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