В прошлом году оздоровительные и туристические заведения посетили более 2 млн детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В течение 2018 года в оздоровительных заведениях и заведениях отдыха Украины побывало более 2 млн детей, более чем 62 тысячи из них - это дети участников АТО и ООС. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины в ответ на запрос УНН.
"В течение 2018 года оздоровительные и туристические детские учреждения посетили 2 126 857 детей. Среди них 62 219 - это дети участников АТО и ООС", - сообщили в министерстве.
Там отмечают, что в течение 2018 года в Украине дети отдыхали в 11 362 санаториях.
В министерстве добавляют, что есть два отдыха и оздоровительные комплексы: "Украинский детский центр "Молодая гвардия" и "Международный центр "Артек" - к которым ежегодно закупают путевки для детей, требующих особого внимания и поддержки, в частности, для детей с категории "один из родителей которых погиб или пропал без вести в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов".
Следовательно, согласно данным, предоставленным министерством, в течение 2018 года в этих двух центрах побывали 1 032 ребенка.
За путевками для своих детей в вышеупомянутые детские оздоровительные центры можно обратиться в структурные подразделения по делам семьи и молодежи областных государственных администраций и к Киевской горгосадминистрации.
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