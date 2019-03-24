Торік оздоровчі та відпочинкові заклади відвідали понад 2 млн дітей

КИЇВ. 24 березня. УНН. Упродовж 2018 року в оздоровчих та відпочинкових закладах України побувало понад 2 млн дітей, більш ніж 62 тисячі з них – це діти учасників АТО та ООС. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України у відповідь на запит УНН.