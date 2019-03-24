Торік оздоровчі та відпочинкові заклади відвідали понад 2 млн дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Упродовж 2018 року в оздоровчих та відпочинкових закладах України побувало понад 2 млн дітей, більш ніж 62 тисячі з них – це діти учасників АТО та ООС. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України у відповідь на запит УНН.
"Протягом 2018 року оздоровчі та відпочинкові дитячі заклади відвідали 2 126 857 дітей. Серед них 62 219 – це діти учасників АТО та ООС", – повідомили у міністерстві.
Там зазначають, що впродовж 2018-го в Україні діти відпочивали в 11 362 санаторіях.
У міністерстві додають, що є два відпочинково-оздоровчі комплекси: "Український дитячий центр "Молода гвардія" та "Міжнародний центр "Артек" – до яких кожного року закуповують путівки для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, зокрема, для дітей із категорії "один із батьків яких загинув чи пропав безвісти у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів".
Відтак, згідно з даними, наданими міністерством, упродовж 2018 року у цих двох центрах побували 1 032 дитини.
За путівками для своїх дітей у вищезгадані дитячі оздоровчі центри можна звернутися до структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді обласних державних адміністрацій та до Київської міськдержадміністрації.
Як повідомляв УНН, на Вінниччині у комунальну власність повернули майно дитячого табору.