На Вінниччині у комунальну власність повернули майно дитячого табору
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На Вінниччині до комунальної власності однієї з сільських рад передано безхазяйне майно колишнього дитячого санаторію вартістю 2,3 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Слідчими прокуратури було встановлено, що на території Кинашівської сільської ради, знаходилось безхазяйне нерухоме майно, яке складалось з гідротехнічних споруд, загальною вартістю 2,3 млн грн. У квітні 2017 року це майно було взято на облік як безхазяйне, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні приписи.
Проте, передача вказаних гідротехнічних споруд, до комунальної власності села, на території якого вони розміщені, так і не відбулась. У справу змушена була втрутитись місцева прокуратура.
Рішенням Тульчинського районного суду, безхазяйне майно вартістю понад 2,3 млн грн передано у комунальну власність Кинашівської сільської ради. Невдовзі вказане майно було зареєстроване за територіальною громадою села.
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