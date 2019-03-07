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На Черкащині у власність держави повернули хлібокомбінат

На Черкащині у власність держави повернули хлібокомбінат

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Господарський суд Черкаської області повернув у державну власність майно Потаського комбінату хлібопродуктів, вартістю 146 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.

"При вивченні питання, з'ясувалось, що зміна власника комплексу нерухомого майна Потаського комбінату хлібопродуктів площею понад 43 тис. кв. м та вартістю 146 млн грн., відбулася з грубим порушенням вимог законодавства", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією прокуратури, рішеннями виконавчого комітету Потаської сільської ради Маньківського району Черкаської області у 2010 році оформлено свідоцтво про право приватної власності на нерухоме майно, на підставі яких упродовж серпня-листопада 2013 року здійснена державна реєстрації права приватної власності на нього за ДП ДАК "Хліб України" "Потаське хлібоприймальне підприємство". В ході розгляду було з'ясовано, що майно було безпідставно включено до статутного фонду ДП ДАК "Хліб України".

5 березня суд задовольнив позовну заяву прокуратури області та скасував вищезгадані рішення.

Раніше УНН повідомляв, у Дніпрі повернули державі землю вартістю 2 млн грн. 

Українські Національні Новини

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