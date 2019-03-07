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В Черкасской области в собственность государства вернули хлебокомбинат

В Черкасской области в собственность государства вернули хлебокомбинат

Киев  •  УНН

 • 12738 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Хозяйственный суд Черкасской области вернул в государственную собственность имущество Потаского комбината хлебопродуктов, стоимостью 146 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"При изучении вопроса, выяснилось, что смена собственника комплекса недвижимого имущества Потаского комбината хлебопродуктов площадью более 43 тыс. кв. м и стоимостью 146 млн грн., состоялась с грубым нарушением требований законодательства", - говорится в сообщении.

Согласно информации прокуратуры, решениями исполнительного комитета Потаского сельского совета Маньковского района Черкасской области в 2010 году оформлено свидетельство о праве частной собственности на недвижимое имущество, на основании которых в течение августа-ноября 2013 года осуществлена государственная регистрации права частной собственности на него за ДП ГАК "Хлеб Украина" "Потаское хлебоприемное предприятие". В ходе разбирательства было установлено, что имущество было безосновательно включено в уставный фонд ДП ГАК "Хлеб Украины".

5 марта суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры в области и отменил вышеупомянутые решения.

Ранее УНН сообщал, в Днепре вернули государству землю стоимостью 2 млн грн.

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