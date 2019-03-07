В Черкасской области в собственность государства вернули хлебокомбинат

"При изучении вопроса, выяснилось, что смена собственника комплекса недвижимого имущества Потаского комбината хлебопродуктов площадью более 43 тыс. кв. м и стоимостью 146 млн грн., состоялась с грубым нарушением требований законодательства", - говорится в сообщении.

Согласно информации прокуратуры, решениями исполнительного комитета Потаского сельского совета Маньковского района Черкасской области в 2010 году оформлено свидетельство о праве частной собственности на недвижимое имущество, на основании которых в течение августа-ноября 2013 года осуществлена государственная регистрации права частной собственности на него за ДП ГАК "Хлеб Украина" "Потаское хлебоприемное предприятие". В ходе разбирательства было установлено, что имущество было безосновательно включено в уставный фонд ДП ГАК "Хлеб Украины".

5 марта суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры в области и отменил вышеупомянутые решения.

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