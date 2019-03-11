В Винницкой области в коммунальную собственность вернули имущество детского лагеря

Следователями прокуратуры было установлено, что на территории Кинашевского сельского совета, находилось бесхозное недвижимое имущество, которое состояло из гидротехнических сооружений, общей стоимостью 2,3 млн грн. В апреле 2017 года это имущество было взято на учет как бесхозное, о чем в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество внесены соответствующие предписания.

Однако, передача указанных гидротехнических сооружений, в коммунальную собственность села, на территории которого они расположены, так и не состоялась. В дело вынуждена была вмешаться местная прокуратура.

Решением Тульчинского районного суда, бесхозное имущество стоимостью более 2,3 млн грн передано в коммунальную собственность Кинашевского сельского совета. Вскоре указанное имущество было зарегистрировано за территориальной общиной села.

Ранее УНН сообщал, что в Черкаской области в собственность государства вернули хлебокомбинат.