В Винницкой области в коммунальную собственность вернули имущество детского лагеря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Винницкой области в коммунальной собственности одного из сельских советов передано бесхозное имущество бывшего детского санатория стоимостью 2,3 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
Следователями прокуратуры было установлено, что на территории Кинашевского сельского совета, находилось бесхозное недвижимое имущество, которое состояло из гидротехнических сооружений, общей стоимостью 2,3 млн грн. В апреле 2017 года это имущество было взято на учет как бесхозное, о чем в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество внесены соответствующие предписания.
Однако, передача указанных гидротехнических сооружений, в коммунальную собственность села, на территории которого они расположены, так и не состоялась. В дело вынуждена была вмешаться местная прокуратура.
Решением Тульчинского районного суда, бесхозное имущество стоимостью более 2,3 млн грн передано в коммунальную собственность Кинашевского сельского совета. Вскоре указанное имущество было зарегистрировано за территориальной общиной села.
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