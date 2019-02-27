В прошлом году оккупанты в ОРДО захватили два и взорвали один храм УПЦ КП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В прошлом году оккупанты на неподконтрольной территории Донетской области захватили 2 и взорвали один храм Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.
"Процесс захвата церквей уже начался. В позапрошлом году забирали (храмы - ред.) ... В прошлом году захватили 2 храма, наши прихожане приходят на воскресную службу, смотрят, а двери опечатаны. Один храм взорвали минометами. Поэтому сейчас очень-очень сложно", - рассказал архиепископ.
Как сообщал УНН, на временно оккупированных территориях Донетской области с 1 марта оккупанты могут полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.
Как сообщал УНН, только международное влияние сможет изменить решение оккупантов о конфискации имущества общин и депортации священников Православной церкви Украины с подконтрольной так называемой "ДНР" территории.
Ранее сообщал, по состоянию на 25 февраля в Православной церкви Украины перешло 354 приходских храмов УПЦ МП.