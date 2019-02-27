Торік окупанти в ОРДО захопили два та підірвали один храм УПЦ КП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Минулого року окупанти на непідконтрольній території Донеччини захопили 2 та підірвали один храм Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). Про це у коментарі журналіста УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.
“Процес захоплення церков вже почався. Позаторік забирали (храми – ред.)… Минулого року захопили 2 храми, наші парафіяни приходять на недільну службу, дивляться, а двері опечатані. Один храм підірвали мінометами. Тому зараз дуже-дуже складно”, - розповів архієпископ.
Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня окупанти можуть повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.
Як повідомляв УНН, лише міжнародний вплив зможе змінити рішення окупантів щодо конфіскації майна громад та депортації священиків Православної церкви України з підконтрольної так званій "ДНР" території.
Раніше УНН повідомляв, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.