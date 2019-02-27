Торік окупанти в ОРДО захопили два та підірвали один храм УПЦ КП

“Процес захоплення церков вже почався. Позаторік забирали (храми – ред.)… Минулого року захопили 2 храми, наші парафіяни приходять на недільну службу, дивляться, а двері опечатані. Один храм підірвали мінометами. Тому зараз дуже-дуже складно”, - розповів архієпископ.



Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня окупанти можуть повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.



Як повідомляв УНН, лише міжнародний вплив зможе змінити рішення окупантів щодо конфіскації майна громад та депортації священиків Православної церкви України з підконтрольної так званій "ДНР" території.



Раніше УНН повідомляв, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.