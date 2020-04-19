Торговые сети пополнили запасы продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Накануне Пасхи торговые сети пополнили запасы социально важных продуктов. Об этом сообщил заместитель министра экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН.
"Несмотря на праздничный период, запасы продовольствия растут. Мониторинг фиксирует рост по абсолютному большинству позиций", - отметил он.
В достаточном количестве, в частности, мука, макароны и курятина.
Напомним, за время карантина спрос на курятину увеличился почти на четверть. В то же время, украинские производители мяса и мясных продуктов снизили цены для потребителей внутреннего рынка.
Крупнейший производитель - компания МХП ("Наша Ряба") заверил, что обеспечит внутренний рынок продукцией в полной мере и не будет спекулировать на ценах.
"МХП не повышал цены на свою продукцию. В компании понимают необходимость обеспечения украинцев качественными, доступными и безопасными продуктами питания", - отметили в компании.