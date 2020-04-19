Торгові мережі поповнили запаси продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Напередодні Великодня торгові мережі поповнили запаси соціально важливих продуктів. Про це повідомив заступник міністра економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.
"Не зважаючи на святковий період, запаси продовольства зростають. Моніторинг фіксує зростання по абсолютній більшості позицій", - зазначив він.
В достатній кількості, зокрема, борошно, макарони та курятина.
Нагадаємо, за час карантину попит на курятину збільшився майже на чверть. Водночас, українські виробники м’яса та м’ясних продуктів знизили ціни для споживачів внутрішнього ринку.
Найбільший виробник — компанія МХП ("Наша Ряба") запевнив, що забезпечить внутрішній ринок продукцією повною мірою і не спекулюватиме на цінах.
"МХП не підвищував ціни на свою продукцію. У компанії розуміють необхідність забезпечення українців якісними, доступними та безпечними продуктами харчування", — наголосили у компанії.