Торговля между Украиной и США с начала года выросла на 16%

"Двусторонняя торговля в течение 2018 года выросла на 16%, составила почти 2,6 млн долларов, экспорт в США вырос на 32%, импорт из США вырос на 11%", - отметил чиновник.



По его словам, в результате реформ и развития экономических отношений растет и доверие американских инвесторов в Украину.



В частности, американский бизнес уже вкладывает средства в проекты в Украине: в частности в порт "Южный" - стоимость проекта 150 млн долларов, производственно-перегрузочный комплекс в Николаевской области - 180 млн долларов, линия производства электроники в Закарпатье на более чем 3 тыс. человек. Также, по его словам, американские инвесторы вкладывают средства в расширение производства предприятий "Укроборонпрома", еще в 1 млрд долларов был подписан договор с США по ремонту старых и приобретение новых локомотивов "Укрзализныци", а также из США поступают инвестиции в строительство хранилища для переработанного топлива для АЭС.



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При этом он добавил, что украинский рынок растет, доказательством чего является открытие торговой миссии США в стране.



Напомним, в Украине в конце октября приедут 12 американских компаний для поиска объектов для инвестиций и изучения возможности большой приватизации.



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