Торгівля між Україною та США з початку року зросла на 16%

"Двостороння торгівля протягом 2018 року зросла на 16%, склала майже 2,6 млрд доларів, експорт до Сполучений Штатів Америки зріс на 32%, імпорт з США зріс на 11%", - зазначив чиновник.



За його словами, внаслідок реформ і розвитку економічних відносин зростає і довіра американських інвесторів до України.



Зокрема, американський бізнес вже вкладає кошти в проекти в Україні: зокрема в порт "Южний" – вартість проекту 150 млн доларів, виробничо-перевантажувальний комплекс в Миколаївській області – 180 млн доларів, лінія виробництва електроніки на Закарпатті на понад 3 тис. працівників. Також, за його словами, американські інвестори вкладають кошти в розширення виробництва підприємств "Укроборонпрому", ще на 1 млрд доларів був підписаний договір із США щодо ремонту старих і придбання нових локомотивів "Укрзалізниці", а також із США надходять інвестиції в будівництво сховища для переробленого палива для АЕС.



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При цьому він додав, що український ринок зростає, доказом чого є відкриття торговельної місії США в країні.



Нагадаємо, в Україну наприкінці жовтня приїдуть 12 американських компаній для пошуку об'єктів для інвестицій та вивчення можливості великої приватизації.



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