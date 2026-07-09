Топливный кризис в Крыму парализует общественный транспорт из-за очередей на заправках - ЦНС

Оккупационная администрация Крыма до сих пор не смогла преодолеть последствия топливного кризиса, который продолжает углубляться на полуострове. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что дефицит топлива и многочасовые очереди на автозаправочных станциях уже начали влиять не только на водителей, но и на работу общественного транспорта.

В Севастополе автобусы вынуждены часами простаивать в пробках возле АЗС, из-за чего все чаще нарушаются графики движения. В результате жители города тратят больше времени на ожидание транспорта, а перевозчики - больше топлива - говорится в сообщении.

Указывается, что огромные очереди на АЗС парализуют движение транспорта в городах, автобусы не соблюдают графики из-за постоянных пробок, а общественный транспорт тратит топливо, простаивая в очередях вместо перевозки пассажиров.

"Логистические проблемы все сильнее влияют на повседневную жизнь жителей полуострова", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Во временно оккупированном Севастополе из-за массовых отключений электроэнергии и острого дефицита топлива остановилась часть общественного транспорта.

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