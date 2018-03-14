Топ-менеджер госпредприятия с соратниками присвоили 11 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Полиция совместно с прокуратурой разоблачили группировку, которая присвоила 11 млн грн бюджетных средств. Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Украина, передает УНН.
"Нацполиция и Генпрокуратура разоблачили преступную группу в присвоении 11 млн грн государственного бюджета. В состав группы входили бывший топ-менеджер ГП "Держекоинвест" и руководители двух коммерческих структур. Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.
Напомним, руководителя Службы автомобильник дорог в Николаевской области подозревают в завладении 600 тыс. грн бюджетных средств. Следствие установило, что чиновник присвоил эти средства, злоупотребляя своим служебным положением, путем подделки документов.