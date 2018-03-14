Топ-менеджер госпредприятия с соратниками присвоили 11 млн грн

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39156 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44150 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 93131 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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КИЕВ. 14 марта. УНН. Полиция совместно с прокуратурой разоблачили группировку, которая присвоила 11 млн грн бюджетных средств. Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Украина, передает УНН.

"Нацполиция и Генпрокуратура разоблачили преступную группу в присвоении 11 млн грн государственного бюджета. В состав группы входили бывший топ-менеджер ГП "Держекоинвест" и руководители двух коммерческих структур. Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, руководителя Службы автомобильник дорог в Николаевской области подозревают в завладении 600 тыс. грн бюджетных средств. Следствие установило, что чиновник присвоил эти средства, злоупотребляя своим служебным положением, путем подделки документов.

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